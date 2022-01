Un coach de lycée suspendu… après une victoire écrasante 92-4

Gagner, oui. Avec la manière, oui aussi. Mais pas n'importe quelle manière. Pas en humiliant l'adversaire. C'est un peu le message envoyé par les dirigeants de la Sacred Heart Academy après la victoire de leur équipe de basket féminine. Les joueuses de Jason Kirck n'ont fait aucun cadeau à celles de la Lymen Hall High School en remportant leur dernier match par le score de 92 à 4. Et ça n'a pas plus à l'administration de ce lycée du Connecticut.

En effet, Kirck a demandé à ses joueuses de faire un pressing tout terrain et de la défense homme à homme tout du long. Du coup, il y avait 29-0 après un quart-temps, 56-0 à la pause et même 80-0 à un moment du match. Sans pitié. Une victoire certes, mais une morale contraire aux valeurs de l'école. Du coup, le coach a été suspendu pour le prochain match.

« La Sacred Heart Academy inculque les leçons enseignées et cultivées grâce au sport, y compris un comportement éthique et responsable, le leadership et la force de caractère et le respect de ses adversaires. Le match des filles contre Lyman Hall High School ne correspond pas à nos valeurs ou à nos philosophies », confiait Sheila O'Neill, la Présidente du lycée.