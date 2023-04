Jaylen Brown a 100 millions de raisons de penser qu’il mérite une All-NBA Team

Le basket est un sport collectif, un titre ça se gagne en équipe, bla, bla, bla. OK. Mais les carrières sont individuelles et les récompenses sont importantes aux yeux des superstars. Elles enrichissent leur palmarès, leur pedigree mais aussi leur compte en banque. En effet, les primes sont étroitement liées aux performances de chacun. Pour Jaylen Brown, ça représente une revalorisation potentielle à hauteur de 100 millions de dollars. Soit la différence entre le deal qu’il peut signer en étant ou non nommé dans l’une des trois All-NBA Team de fin de saison.

L’arrière All-Star, dont le contrat expire en 2024, est éligible à une extension à hauteur de 290 millions de dollars sur 5 ans s’il fait partie d’une équipe type. Contre 190 millions sur 4 saisons s’il n’est pas retenu par la ligue. Alors, forcément, il prêche pour sa paroisse.

« Je pense que je le mérite. On a la deuxième meilleure équipe de la ligue. J’ai tout fait pour nous aider à gagner, j’ai été efficace et je suis dans le top-10 au scoring. Je pense que je correspond complètement aux critères. On a dominé une majeure partie de la saison. J’ai été disponible. Que faut-il de plus ? »

Difficile de le contredire. Jaylen Brown a été l’un des atouts majeurs de l’excellente saison des Boston Celtics, deuxièmes à l’Est avec 57 victoires. Il a compilé plus de 26 points et presque 7 rebonds à 49% aux tirs. Sauf grosse surprise, il devrait être présent dans l’une des trois All-NBA Teams. Ça arrangera sans doute sa franchise, qui aurait alors de plus grandes chances de le conserver alors que les rumeurs d’un éventuel départ se sont intensifiées ces derniers mois.

