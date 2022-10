Jaylen Brown change d’avis et lâche Kanye West et son agence

Difficile de passer à côté de la descente aux enfers médiatique de Kanye West ces derniers mois, pour ne pas dire plus. Ces dernières semaines, l'artiste est parti dans la provocation totale et l'antisémitisme flagrant, perdant la grande majorité de ses contrats et partenariats dans l'industrie comme en dehors : Adidas et Balenciaga l'ont lâché, Twitter et Instagram l'ont banni, sa participation à l'émission de LeBron James, "The Shop : Uninterrupted" a été déprogrammée à cause de propos qu'il y tenait, etc...

Jaylen Brown, le joueur des Boston Celtics, avait indiqué plus tôt dans la semaine qu'il ne soutenait pas les propos de Kanye West, mais qu'il n'avait a priori pas l'intention de quitter l'agence sportive Donda Sports, justement créée par "Ye".

"Ces dernière 24 heures, j'ai été en mesure de comprendre comment ma précédente déclaration avait pu manquer de clarté quant à ma position face aux commentaires publics et aux actions déplacés que l'on a pu constater. Je m'en excuse. [...] Je me suis toujours dressé contre toute forme d'antisémitisme, contre les discours de haine erronés et la rhétorique oppressante de toute sorte. A la lumière de cela et après plusieurs conversations, je dois admettre que ma voix et mon positionnement ne peuvent pas avoir leur place dans des endroits où mon opinion et mes valeurs ne sont pas représentées. Pour cette raison, je mets un terme à mon partenariat avec Donda Sports. Je continuerai à apporter du mentorat, de l'amour et du soutien aux incroyables enfants et jeunes athlètes avec lesquels j'ai pu créer un lien à la Donda Academy".

Aaron Donald, la star NFL des Los Angeles Rams, a quitté Donda Sports en même temps que Jaylen Brown et pour les mêmes raisons.