Jaylen Brown hué, Mac McClung signe un doublé

Mac McClung a remporté son deuxième Slam Dunk Contest de suite. Un événement de plus en plus fade...

Le Slam Dunk Contest n'est pas encore sorti de sa tombe cette année. Mac McClung, désormais double vainqueur, n'y est pas pour grand chose et fait de son mieux, avec des dunks assez saisissants pour un joueur de son gabarit, mais rien n'y fait. L'absence de superstars et ce sentiment qu'un peu tout a été déjà fait, ont rendu cette édition 2024 assez fade.

Le fait que le jury ait décidé de pousser Jaylen Brown jusqu'en finale, plutôt que Jaime Jaquez Jr ou Jacob Toppin, n'a pas aidé non plus. Le public d'Indianapolis a sifflé le joueur des Celtics - ce qui aurait sans doute dû être évité lorsqu'il a revêtu le maillot de Terrence Clarke, son ancien coéquipier décédé - et celui-ci s'est incliné devant McClung, membre de l'équipe de G-League affiliée au Magic, en finale.

On a bien aimé la proposition de Chet Holmgren, qui réclamait que les joueurs avec les plus grosses détentes de toute la NBA soient forcés de participer au Slam Dunk Contest...