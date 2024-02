Jaylen Brown est prêt à refaire le concours de dunks

Jaylen Brown a eu le mérite d'être un All-Star qui s'essaye au Slam Dunk Contest, là où les meilleurs joueurs de la ligue préfèrent éviter de s'y aligner malgré des qualités athlétiques souvent extraordinaires. Même s'il a été jusqu'en finale, avec l'aide des juges, l'arrière des Boston Celtics n'a pas forcément convaincu sur l'événement et sa prestation a même été moquée sur les réseaux sociaux. Le public l'a carrément sifflé. Malgré ça, il se dit prêt à retenter l'an prochain.

Jaylen Brown on the doing the dunk contest next year: “If they ask me and nobody else cares to do it, fuck it, I’ll do it again.”

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) February 22, 2024