Trois mois après, Jayson Tatum avoue avoir joué blessé en playoffs

Jayson Tatum semblait fatigué en finales NBA. Mis à mal par la défense d’Andrew Wiggins et des Golden State Warriors, il manquait d’adresse et de jus. Logique après une longue saison régulière et des playoffs héroïques. Il se trouve aussi que l’ailier All-Star n’était probablement pas à 100%, la faute à une déchirure au poignet.

"I played with somewhat of a fracture for two months" 🤯

Jayson Tatum opens up about playing through an undisclosed injury during the playoffs in live interview with Taylor Rooks in B/R app pic.twitter.com/kt7xZCV36W

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 21, 2022