Comment Jayson Tatum et les Celtics ont planté les Nets au buzzer

C’est au terme d’une énième séquence collective et d’une défense hasardeuse des Nets que Jayson Tatum a donné la victoire aux Celtics.

Comme souvent, les Boston Celtics ont été mis en difficulté dans le money time. La franchise du Massachusetts est l’une des plus brillantes du championnat en 2022. Mais en revanche, elle est l’une des moins fragiles dans les 5 dernières minutes d’un match serré cette saison. Et les joueurs d’Ime Udoka sont passés tout près de tout gâcher dans le quatrième quart-temps dimanche soir. Mais l’ultime layup de Jayson Tatum a finalement donné la victoire aux siens au buzzer (115-114).

JAYSON TATUM MAKES THE GAME WINNER CELTICS WIN!🤯 pic.twitter.com/3ZfDkiIbRT — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 17, 2022

L’action est belle. Malgré l’urgence de la situation, un point de retard et aucun temps mort annoncé, les Celtics ont réussi à faire vivre la balle pour aller chercher le meilleur tir possible. Les 5 joueurs de Boston ont touché la gonfle sur cette dernière possession, du rebond d’Al Horford jusqu’à la remontée de balle de Derrick White, la percée de Jaylen Brown, la feinte et la passe décisive de Marcus Smart pour la conclusion de JT.

« C’est le microcosme de notre saison. Des gars qui font tourner la balle et se montrent altruiste », confiait Udoka.

Smart a été particulièrement intelligent (trop facile) sur le coup. Excellent aussi bien en attaque qu’en défense sur ce Game 1 – bouclé avec 20 points, 7 rebonds et 6 passes – le « meneur » atypique des Celtics a eu le bon instant en servant Jayson Tatum, lancé, là où de nombreux autres joueurs auraient préféré prendre leur chance.

« On m’a toujours dit que l’on a plus de temps que ce que l’on croit dans ces situations. J’allais passer la balle à Al puis j’ai vu Jayson au dernier moment. »

Laissé seul par Kevin Durant à trois-points, dans l’axe du panier, Tatum a finalement coupé dans son dos. Toute la défense des Brooklyn Nets étaient concentrés sur la balle. D’ailleurs, encore une séquence très hasardeuse des joueurs de Steve Nash de ce côté du parquet. Au pire moment possible. L’ailier All-Star de Boston n’a eu qu’à réceptionner et contourner Kyrie Irving pour finir en touché près du cercle.

« Quand Marcus a posé le dribble, on s’est regardé dans les yeux. Il a fait une super passe », résumait le héros du soir.

Et juste comme ça, les Celtics ont évité une défaite qui aurait forcément été douloureuse. Ils ont su contenir Kevin Durant en le limitant à 23 points en 24 tirs en lui imposant un vrai défi physique. Perdre dans ces circonstances, après avoir gaspillé 11 points d’avance dans le quatrième quart-temps, aurait pu laisser des traces dans les têtes. Mais le Game 1 revient bien à Boston.