Jayson Tatum s’exprime sur ses galères à trois-points

Les Boston Celtics sont décevants cette saison. La franchise du Massachusetts n’arrive pas à s’affirmer parmi les meilleures équipes de sa Conférence malgré la présence de Jayson Tatum et celle de Jaylen Brown. Pire que ça, elle est même distancée par des formations a priori moins armées. La voilà dixième à l’Est avec un bilan négatif : 23 victoires et 24 défaites.

Tatum, bien que meilleur marqueur des siens avec 25 points par match, a souvent été au cœur des critiques et des interrogations. Pour son manque d’altruisme notamment, même s’il y a eu du mieux. En revanche, il ne trouve plus du tout son rythme à trois-points. Il a manqué ses 20 dernières tentatives derrière l’arc par exemple.

« Je ne sais pas », rétorque l’intéressé quand un journaliste lui demande les raisons de sa mauvaise passe. « J’imagine que ce genre de truc arrive de temps en temps. Mais je me connais et je sais que ça ne va pas changer la manière dont les adversaires défendent sur moi. Ils savent ce dont je suis capable. Il faut juste que je me sorte de ça. »