Jayson Tatum et Bradley Beal, un futur duo de stars en NBA ?

L’avenir de Bradley Beal est un sujet qui revient fréquemment sur le tapis. L’arrière All-Star fait partie de ces joueurs majeurs susceptibles d’être disponibles et potentiellement transféré… sauf qu’il n’a finalement jamais bougé. Du moins jusqu’à présent. En revanche, il peut devenir free agent à l’issue de la saison. Et il y a un homme qui aimerait vraiment le côtoyer. Jayson Tatum.

Ils ont tous les deux grandi à Saint-Louis et se connaissent depuis de nombreuses années, même s’ils ne sont pas de la même génération. Du coup, les deux amis discutent parfois de l’idée de jouer ensemble. Et Jayson Tatum avoue avoir déjà essayé de recruter son camarade.

« Oui, on en a déjà parlé plein de fois. Je pense que ce serait vraiment cool. J’en ai toujours rêvé. On a pu jouer ensemble lors d’un All-Star Game et c’était spécial. C’est comme jouer en NBA avec son grand-frère. Qui ne voudrait pas faire ça ? Après, c’est une décision qu’il doit prendre avec sa famille mais on appréciait tous les deux l’idée. »