Jayson Tatum, la star NBA la plus fiable et anti load management ?

Jayson Tatum est le joueur NBA qui a le plus joué depuis sa Draft, avec une vraie approche anti load-management.

Malgré les dispositions prises par la NBA, il n'est jamais garanti qu'une équipe ne mettra pas au repos l'une de ses stars un soir où des fans se sont déplacés pour voir la star en question. Jayson Tatum déteste le load management et fait tout pour faire le job de ce côté-là en étant aussi présent que possible. C'est ce qu'il a expliqué après le match remporté par les Celtics à Washington dimanche, avec 30 points pour l'ailier All-Star malgré l'absence de ses camarades Jaylen Brown, Kristaps Porzingis et Derrick White.

"Je n'aime pas ne pas jouer. Particulièrement quand on est à l'extérieur. Il y a tellement de fans à l'extérieur avec des maillots floqués Tatum et numéro 0..."

Sur ses 7 saisons en NBA jusqu'ici, Jayson Tatum a joué 503 matches sur 539 possibles, avec à chaque fois ou presque des blessures réelles plutôt que des mises au repos. Il est ainsi, depuis sa Draft en 2017, le joueur en NBA qui a disputé le plus de rencontres et celui qui a totalisé le plus de minutes derrière DeMar DeRozan.