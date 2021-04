En une rencontre, on a pu voir tout le paradoxe Boston Celtics. Capable de prendre 14 pions en un quart-temps à domicile par la pire équipe de la Ligue (qui est certes avec ses forces majeures pour l'une des premières fois de la saison), de se retrouver derrière de 17 longueurs, de repasser devant, de créer un écart que l'on pense définitif, puis de se faire rattraper par manque de discipline pour finalement arracher la victoire prolongation grâce à ses cadres. Ou plutôt ici son cadre numéro 1. À 23 ans, Jayson Tatum en a profité pour claquer son record en carrière. Le jeune double All-Star a surtout évité à la maison verte de plonger un peu plus dans la sinistrose.

Les Celtics ont eu le nez fin au moment d'échanger leur choix avec les Philadelphia Sixers en 2017. Voyant le potentiel du dukie, ils n'ont pas hésité à refourguer le pick #1, à savoir Markelle Fultz, à leurs homologues de Pennsylvanie. Et une saison, le jeune homme montrait déjà qu'il avait tout d'un grand, notamment en playoffs. Aujourd'hui, il est la star des Celtics. Bientôt une superstar ? Elles se comptent sur les doigts des deux mains dans cette ligue. Mais ça en prend le chemin.

Jayson Tatum, la clutchitude dans la peau

En 41 minutes, Jayson Tatum est devenu le plus jeune joueur des Celtics à passer la barre mythique des 50 points. Son prédécesseur, en l'occurence un illustre inconnu du nom de Larry Bird, avait dû attendre 26 balais pour l'atteindre. Une autre époque, moins portée sur l'attaque, mais la statistique est là.

"Mettre 50 points dans cette ligue est une grande chose, surtout à cet âge-là. Ce sera une soirée dont je me souviendrais toujours. Et en plus de ça, on a gagné. Une belle victoire", souligne le héros du soir.

L'an passé, il avait promis qu'il limiterait les tirs à mi-distance pour se concentrer sur les shoots à trois points et les pénétrations. Ce qu'il fait parfaitement aujourd'hui. On lui reprochait sa tendance à trop imiter Kobe Bryant dans ses choix offensifs. Il a clairement simplifié la donne depuis deux ans. Ça l'a tout simplement amené à être l'un des attaquants les plus gracieux et efficaces du championnat.

"Quand nous sommes revenus dans le 3e QT, vous pouviez sentir qu'il l'avait. Les gars ont fait un super boulot pour le trouver. Jayson était très spécial ce soir. Ne vous laissez pas tromper par son comportement plutôt calme. C'est un compétiteur."

Sa prochaine mission : faire progresser les C's collectivement et remonter dans cette conférence Est. Dans le cas contraire, les Bostoniens se dirigeraient vers un départ en vacances anticipé dès le premier tour. Ou avant...

