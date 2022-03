Jayson Tatum permet à Paul Pierce de rêver à nouveau avec les Celtics

Les Boston Celtics sont impressionnants ! Après un début de saison très mitigé, la franchise du Massachussetts a connu un vrai déclic ces dernières semaines. Dans le sillage d'un Jayson Tatum excellent, les hommes d'Ime Udoka enchaînent les victoires et remontent vers les sommets à l'Est.

Avec cette forme, Boston s'impose désormais comme un sérieux prétendant dans cette conférence. Surtout que dans le jeu, les Celtics se montrent vraiment séduisants pour accompagner Tatum. De son côté, le légende du TD Garden Paul Pierce commence à rêver d'un joli parcours en Playoffs.

"Jayson Tatum joue à un niveau MVP. Les Celtics jouent leur meilleur basket en ce moment. S'ils continuent à jouer comme ça, je les vois bien en finale de la Conférence Est et peut-être même en Finales NBA", a jugé The Truth pour NBC Sports.

Même si Pierce n'a pas le plus objectif avec Boston, l'espoir semble permis pour ce groupe. A l'Est, il s'agit clairement de l'équipe la plus en forme du moment. Après, sur un format de Playoffs, les Milwaukee Bucks, le Miami Heat, les Philadelphia Sixers et même les Brooklyn Nets (au complet) ont de sérieux arguments.

Mais les Celtics, longtemps à la traîne, peuvent déjà savourer le fait d'être de retour dans la course.

Celtics et Mavericks, attention à leur retour en puissance