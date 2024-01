Jayson Tatum sur ses chances pour le MVP : “Je ne recherche plus les compliments”

Jayson Tatum est le joueur le plus productif de l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue. Pourtant, il ne figure pas parmi les favoris pour le titre de MVP, en tout cas pas dans notre MVP Race, où il a été simplement cité dans les mentions honorables dans le volume 2. Cette quête du MVP n'en est pas (ou plus) vraiment une pour l'ailier des Boston Celtics, qui a expliqué son approche après la nouvelle victoire des siens sur le parquet des Pacers la nuit dernière.

"Je ne recherche plus vraiment les compliments. J'ai accompli beaucoup de choses dans cette ligue et j'en suis vraiment au point où je veux passer l'obstacle, retourner en Finales et nous aider à gagner un titre. Ce que je suis en train de faire ne me fera peut-être pas gagner le MVP, mais j'espère que ça nous aidera à être la meilleure équipe de la ligue. Si les gens reconnaissent ça, j'apprécierai. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave".

Jayson Tatum tourne cette saison à 27.5 points, 8.7 rebonds, 4.5 passes à 47.9% d'adresse (le plus fort pourcentage depuis le début de sa carrière en NBA). Boston occupe la première place à l'Est et détient le meilleur bilan avec 28 victoires et 7 défaites, soit 80% de victoires.

Face à Indiana la nuit dernière, Tatum a été le meilleur joueur de la rencontre, terminant avec 38 points, 13 rebonds et 6 passes.

