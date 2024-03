JB Bickerstaff, menacé, met en garde contre les paris sportifs

C’est une décision de la Court Supreme qui a ouvert la porte aux paris sportifs, jusqu’alors très limités aux Etats-Unis, en mai 2018. Depuis, c’est la folie. Adam Silver a longtemps poussé en faveur d’un système légal et régulé parce qu’il a évidemment senti le business que ça pouvait représenter pour la NBA. Un nouveau pas a été franchi avec l’annonce que les abonnés au League Pass pourront directement placer des paris tout en regardant leur match à partir de la saison prochaine.

Ça va de plus en plus loin. Trop loin même pour JB Bickerstaff. Le coach, qui a déjà été menacé par des parieurs mécontents, a lancé un appel à la ligue au micro des journalistes.

« Ils ont mon numéro de téléphone et j’ai reçu des messages dingues avec l’adresse de mes enfants, des trucs dans ce genre. On joue un jeu très dangereux. Les paris sportifs ont ajouté de la pression. C’est une distraction qui peut être difficile à gérer pour les joueurs, les coaches, les arbitres et tous ceux qui sont impliqués. Je pense que l’on doit vraiment faire attention à la place que l’on veut donner aux paris sportifs et à la sécurité des acteurs du jeu.

Parce qu’encore une fois, il y a un poids qui accompagne tout ça. Certains parieurs comptent sur cet argent pour payer leurs factures ou leur loyer. Il y a des émotions liées à ça. On doit faire extrêmement attention à protéger tous ceux qui sont impliqués. Il n’y a aucun doute sur le fait que des limites ont déjà été franchies. Le nombre de fois où l’on mène de 10 points et on me hurle dessus pour que je laisse nos titulaires parce que l’écart a été fixé à 11 points… c’est ridicule. Après, je comprends le business. Mais ça va trop loin. »