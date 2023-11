Jeanie Buss affirme qu’un autre proprio l’a agressée lors d’une réunion

Invitée dans l'émission de Graham Bensinger pour discuter des challenges rencontrés en tant que femme depuis qu'elle a succédé à son part à la tête des Los Angeles Lakers, Jeanie Buss a fait une révélation déroutante à son hôte. La femme d'affaires californienne, sans préciser de la date à laquelle est survenu cet incident, affirme qu'un autre membre du club des propriétaires de franchises l'a agressée lors d'une réunion.

"On était en train d'attendre, en ligne, devant le buffet du déjeuner pendant la pause de cette réunion. Quelqu'un m'a attrapé les fesses. Je me suis retourné et suis restée sous le choc. Si je n'avais pas eu cette confiance instillée par mon père, c'est un moment où j'aurais voulu me faire toute petite et me serait faite porter pâle pour partir. Cet incident m'a fait me demander si j'avais vraiment place, si je faisais vraiment partie de ce groupe alors qu'on m'avait isolée.

Je l'ai regardé avec l'air mauvais pour lui faire comprendre qu'il devait reculer et je suis restée. J'ai compris que je ne gagnerais peut-être pas le respect des gens présents à ce moment-là, mais que j'allais être présente pour la génération suivante qui arriverait et c'est ce que j'ai fait avec Mark Cuban par exemple".

Il y a visiblement prescription et Jeanie Buss n'a pas souhaité nommer l'auteur de cette agression.

Maxey superstar, les Clippers font pitié