Pourquoi Jeff Teague a complètement craqué sur LeBron James en 2016

LeBron James a poussé à bout plus d’un adversaire juste en dominant sur le terrain. Jeff Teague en est la preuve.

LeBron James a posé ses grosses… mains sur la Conférence Est pendant presque dix ans. Que ce soit avec le Miami Heat ou les Cleveland Cavaliers, le King était infranchissable dans cette moitié de pays et il a mené ses équipes en finales NBA sans interruption entre 2011 et 2018. De quoi écœurer ses adversaire de l’époque. Dont Jeff Teague. Le meneur des Atlanta Hawks avait lâché toute sa frustration en poussant le natif d’Akron dans le dos au cours d’une énième défaite. Invité d’un podcast, l’ancien All-Star a expliqué son geste.

Jeff Teague explains why he pushed LeBron 😂 pic.twitter.com/lgqJVwDoAg — Daily Loud (@DailyLoud) November 21, 2023

« On était en train de perdre. J’ai craqué. Je n’ai jamais gagné un match de playoffs contre ce mec. J’en avais marre de ces conneries. Les supporters d’Atlanta l’encourageaient, il était en train de courir et je me suis dit ‘tu sais quoi enfoiré, j’ai quelque chose pour toi.’ Je l’ai poussé, il a fini dans les tribunes. »

« J’ai reçu des menaces en mode ‘si tu l’avais blessé on t’aurais fait la peau connard’. C’était la première fois que je désinstallais Instagram. »

Jeff Teague a affronté trois fois LeBron James en playoffs… pour quatre « sweeps » à l’arrivée. On peut comprendre que ça l’ait fait craquer.