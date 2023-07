Jeff Van Gundy vers un retour au coaching ?

C’est à la demande de Disney, compagnie mère qui possède ESPN, que le média américain a licencié plus d’une dizaine de ses journalistes et consultants. Dont Jeff Van Gundy, analyste et commentateur TV depuis 16 ans. Ce dernier se cherche donc un nouveau plan de carrière et il pourrait revenir à son premier job, celui d’entraîneur. Le New York Post relate son envie de retrouver une place sur un banc, a priori en NBA.

JVG aurait même discuté avec les Boston Celtics et les Dallas Mavericks au sujet d’un poste d’assistant. Il y aurait aussi un intérêt mutuel avec les Washington Wizards pour rejoindre le staff de Wes Unseld Jr. S’il revient dans la ligue, ce ne serait donc pas pour être un coach en chef immédiatement. Et ça aurait du sens puisqu’il n’a pas occupé une telle fonction depuis la saison 2006-2007.

Passé par les New York Knicks, qu’il a mené en finales NBA en 1999, et les Houston Rockets, Jeff Van Gundy présente un bilan de 57% de victoires en presque 750 matches de saison régulière. Ses équipes n’ont raté les playoffs que 2 fois en 11 saisons. Il a clairement été longtemps une référence sur un banc avant de le devenir derrière un micro. Ses analyses étaient très souvent pertinentes et quasiment toujours intéressantes. Elles vont nous manquer la saison prochaine, en espérant le voir du coup dans un autre rôle.

