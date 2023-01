Jerami Grant a refusé une proposition des Blazers

Jerami Grant s'est vite imposé comme un cadre aux Portland Trail Blazers. Il est déjà dans le top-3 des meilleurs joueurs à avoir un jour partagé la gonfle avec Damian Lillard et il comble plusieurs lacunes récurrente de l'équipe de l'Oregon à lui tout seul. Il tourne d'ailleurs à 21 points, 4 rebonds et 42% derrière l'arc. Autant de raisons pour les dirigeants de tout faire pour le prolonger. Selon Jake Fischer, les Trail Blazers lui ont proposé 112 millions sur 4 ans. Une offre refusée par le joueur.

Sources: Portland has offered Jerami Grant his maximum contract, but no deal has yet been agreed upon. More on the Blazers, Bones Hyland, New Orleans, the Bucks and other intel @YahooSports: https://t.co/ihQtFzw7TB

— Jake Fischer (@JakeLFischer) January 27, 2023