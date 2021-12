Jerami Grant, l’opportunité à ne pas rater pour les Lakers ?

Les Los Angeles Lakers ont de grandes chances de s'activer à l'approche de la deadline des trades. Après un début de saison poussif, les Californiens sont à la recherche de bonnes opportunités. Et depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance : Jerami Grant.

Actuellement à l'infirmerie, l'ailier des Detroit Pistons ne correspond pas vraiment à la reconstruction lancée par sa franchise. En effet, la formation de Motor City risque d'avoir besoin de plusieurs années pour véritablement avoir une chance de jouer les premiers rôles.

Et à 27 ans, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder ne semble pas indispensable à ce projet. Surtout qu'avec sa valeur, il incarne un joueur potentiellement intéressant pour un trade afin de récupérer des atouts supplémentaires. Dans le même temps, avec son profil, Grant peut représenter une opportunité pour les Lakers.

Son cas fait ainsi l'objet de débats. Pour les spécialistes d'ESPN Brian Windhorst et Bobby Marks, les Angelenos doivent foncer sur lui. Pourquoi ? Car il aura un apport immédiat sur les résultats des Lakers. Et sur le court terme, Grant semble être le meilleur joueur disponible et surtout envisageable avec les moyens californiens.

Par contre, pour le récupérer, Los Angeles devra sacrifier Kendrick Nunn, un choix au premier tour de la Draft et Talen Horton-Tucker. Et c'est le gros problème de cette hypothèse. Depuis son retour de blessure, THT déçoit un peu.

Mais le gamin a seulement 21 ans. Et surtout, ses dirigeants croient beaucoup en lui. Au point de le prolonger pour 32 millions de dollars sur 3 ans l'été dernier. En lui donnant la priorité par rapport à Alex Caruso, parti aux Chicago Bulls.

Pour épauler Anthony Davis sur la durée, les Lakers comptent sur Horton-Tucker. Est-ce qu'ils seront prêts à le sacrifier pour une amélioration dans l'immédiat ? La question risque de se poser... En tout cas, le dossier Jerami Grant devrait continuer de faire parler.

Ben Simmons, les Pistons ont tenté le coup en proposant Jerami Grant…