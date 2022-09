Jimmy Butler prend les journalistes à contre-pied sur son classement ESPN

Chaque année, ESPN pond son top-100 des « meilleurs » joueurs NBA. Tous les articles de ce genre sont subjectifs et ça peut sembler très bizarre ou déplacé de notre part de le critiquer mais, très franchement, le ranking est vraiment très souvent à côté de la plaque parce qu’en grande partie calculé sur des statistiques avancées dont certaines ne sont pas forcément pertinentes ou trop limitées pour justifier tout un classement.

Du coup, les joueurs réagissent parfois en montrant leur agacement concernant la position qui leur a été attribuée. DeMar DeRozan s’est déjà plaint. Et comme ça fait cliquer, les journalistes n’hésitent plus à demander à tel ou tel pro ce qu’il en pense, en espérant avoir une réponse bien sucrée-salée à poster ensuite. C’est sans doute ce que cherchait ce reporter en confiant à Jimmy Butler sa 17ème place.

Jimmy Butler's reaction to ESPN ranking him 17th: "Word? That's good. ... I'm not worried about it. 17? That's a good number for me."

(via @5ReasonsSports)pic.twitter.com/SEuI8uCXXR

— Dime (@DimeUPROXX) September 28, 2022