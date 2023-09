Jimmy Butler s’en fiche de la Coupe du Monde

Il n'y a que les playoffs NBA qui comptent. Le reste de l'année, Jimmy Butler ne s'intéresse pas plus que ça au basket. On plaisante, évidemment, mais lui est en revanche très sérieux lorsqu'un journaliste lui pose une question sur la Coupe du Monde FIBA qui se déroule en ce moment.

« Je m’en fous de la Coupe du Monde », a rétorqué cash l’arrière du Miami Heat.

Pour le coup, on se doute vraiment qu'il en a rien à secouer. Tout comme le All-Star et presque comme la saison régulière. Jimmy Butler a déjà joué avec le Team USA, notamment aux Jeux Olympiques de Rio, mais il n'était clairement pas le plus investi de ses camarades. Par contre, il a visité quelques clubs bien sympathiques avec DeAndre Jordan. Les avantages du métier.

Jimmy Butler quand on lui demande ce qu'il pense des différents tournois de basket