Jimmy Butler dit non à Team USA, pas de JO pour la star du Heat

Toutes les stars de la ligue n'iront pas aux Jeux Olympiques avec Team USA, on le savait déjà. LeBron James et Anthony Davis sont forfaits depuis quelques semaines, mais trois noms ont officialisé leur participation à l'événement : Damian Lillard, Draymond Green et Jayson Tatum. Du beau monde auquel ne se joindra pas Jimmy Butler.

Selon Ira Winderman, insider du Miami Heat, "Jimmy Buckets" ne se rendra pas à Tokyo. Aucun motif n'a pour le moment été avancé, mais on peut supposer que l'enchaînement entre la saison 2020, où le Heat a disputé les Finales NBA, et la suivante, au cours de laquelle les Floridiens ont rapidement été éliminés, est la cause principale. Au même titre que Nikola Jokic, Jimmy Butler n'a pas vraiment eu le temps de se reposer et a en plus été durement touché par le Covid.

Là aussi, on suppose que Pat Riley et Erik Spoelstra seront ravis d'apprendre que leur star a opté pour le repos afin de revenir plus fort la saison prochaine pour gommer la déception de celle-ci. Malgré les résultats collectifs décevants du Heat en playoffs, Jimmy Butler fait partie de la All-Defensive Second Team, en compagnie de son collègue de Miami Bam Adebayo.

