Jimmy Butler en mode patron, Miami prend le game 1

Le résultat de la nuit en NBA, celle de Jimmy Butler

Celtics @ Heat : 107-118

On se demandait si les limites offensives du Heat n'allait pas poser problème dans la série contre Boston. Jimmy Butler a attrapé les doutes, les a broyés, concassés et recrachés. Miami a remporté le game 1 de la finale de la Conférence Est, après avoir galéré pendant une mi-temps (-8 à la pause) et enclenché le mode nucléaire dès le retour du vestiaire.

Butler a inscrit 27 de ses 41 points dans un énorme 3e quart-temps que le Heat a ultra-dominé (39-14) et ne s'est pas contenté de scorer. Le franchise player floridien a compilé 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 3 contres, pour poser un problème insolvable à des Celtics qui pensaient avoir le match en moins. Il a aussi shooté à 12/19 en finissant à 17/18 sur la ligne, les joueurs d'Ime Udoka ayant un mal de chien à l'empêcher correctement d'attaquer le cercle.

Jimmy Butler went off for 41 points on 63% from the field, while serving up a lockdown performance on the defensive end with 4 steals and 3 blocks! #HEATCulture@JimmyButler: 41 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL, 3 BLK

💎 Game 2: Thursday, 8:30pm/et on ESPN 💎 pic.twitter.com/NRyZEmctuL

— NBA (@NBA) May 18, 2022