Jimmy Butler a tenu sa promesse

Jimmy Butler est un homme de parole. Après le Game 5 perdu contre les New York Knicks, l'arrière All-Star avait assuré de suite que son équipe gagnerait le prochain match, quitte à ce qu'il joue 48 minutes. Le Miami Heat s'est exécuté pour se qualifier pour sa troisième finale de Conférence en quatre saisons. Il est temps maintenant de se pencher sur une promesse un peu plus ancienne de Butler. L'an passé, alors que les Boston Celtics sortaient la franchise floridienne, le vétéran prenait la parole en conférence de presse pour garantir de jours meilleurs.

"On aura assez pour gagner l'an prochain. On va revenir exactement dans la même situation et on va faire le boulot."