Le plan de Jimmy Butler pour le Miami Heat en playoffs

Le Miami Heat peut-il faire aussi bien que l’an dernier ? Les Floridiens ont-ils simplement « profité » du cadre particulier de la bulle Disney pour aller en finales ou faut-il vraiment les prendre au sérieux ? Autant de questions qui entourent la franchise de South Beach avant la prochaine post-saison, que Jimmy Butler et ses coéquipiers vont peut-être aborder sans l’avantage du terrain au premier tour.

Ils sont actuellement septièmes de leur Conférence. Quelle que soit leur place à l’issue de la saison régulière, ils ne seront probablement pas considérés parmi les favoris à l’Est. Mais ça, JB s’en fiche. Il a déjà son plan en tête.

« Je me fiche de notre classement. Vraiment, je m’en fiche. Je ne peux même pas vous dire quelle équipe est à quelle place. Tout ce que l’on doit faire, c’est aller en playoffs. Après, je m’occupe du reste », confie l’arrière All-Star.

On comprend là que Jimmy Butler a l’intention de prendre une toute autre dimension en playoffs. Un peu comme l’an dernier, quand il avait haussé son niveau de jeu lors des matches importants. Il sait que le basket développé est différent de celui de la saison régulière. Et avec un groupe uni et expérimenté, le Heat peut sortir n’importe quelle équipe. Pas sûr que ça marche deux années de suite cependant…

