Jimmy Butler et le Heat, ça ne rigole plus…

Comme tous les ans à la même période, le Miami Heat revient en force. Irréguliers en saison régulière, les Floridiens ont toujours une montée en puissance à l'approche des Playoffs. Notamment dans le sillage de leur leader, Jimmy Butler.

Avec une victoire contre le Utah Jazz (126-120) la nuit dernière, le Heat vient d'enchaîner un 8ème succès sur les 10 derniers matches. Désormais 6ème à l'Est, Miami peut clairement viser la 4ème position en continuant sur cette lancée.

Alors qu'il semble parfois peu impliqué en SR, Butler symbolise le retour en forme de son équipe.

"Quand Bam et Jimmy jouent avec cette mentalité et qu'ils sont connectés d'un point de vue compétitif, nos gars sentent qu'ils peuvent battre n'importe qui et qu'ils peuvent conquérir tout ce qu'ils ont à conquérir. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes des deux côtés du terrain", a jugé le coach Erik Spoelstra.

"Nous vous disons depuis le début que tout ira bien. Nous savons qui nous sommes et nous devons continuer à nous investir", a résumé Jimmy Butler.

Encore une fois, en Playoffs, Miami sera un véritable épouvantail à l'Est. Avec Jimmy Butler, cette équipe semble effectivement capable de tout.

