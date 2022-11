Jimmy Butler : « Je m’en fous de ce que les gens disent, on va gagner le titre »

Le Miami Heat s’est relancé en battant la nuit dernière les Golden State Warriors (116-109), un autre cador mal en point sur ce début de saison. Jimmy Butler a été l’un des principaux artisans de ce succès avec 23 points dont plusieurs paniers décisifs dans le money time. L’arrière All-Star évolue à un très haut niveau depuis deux semaines mais ça ne suffit pas pour la franchise floridienne, battue à 5 reprises en 8 matches. Mais peu importe les résultats, le joueur continue d’y croire.

« On va quand même gagner un titre et je m’en fiche de ce que les gens disent. Continuez à nous sous-estimer. On va gagner un putain de titre, je vous le dis. Je m’en fous complètement que l’on ait commencé à 2-5. »