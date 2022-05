Jimmy Butler IMMENSE, le Heat arrache un Game 7 !

Le résultat de la nuit, celle de Jimmy Butler :

Heat @ Celtics : 111-103

Miami Heat - Boston Celtics : 3-3

Non, le Miami Heat n'est pas mort ! Après deux matches très décevants, les Floridiens ont eu une grosse réaction sur le parquet des Boston Celtics (111-103) à l'occasion du Game 6. Avec ce succès au TD Garden, Jimmy Butler et ses partenaires ont gagné le droit de disputer un Game 7 décisif dans la nuit de dimanche à lundi.

Et pour obtenir cette victoire, le Heat a été porté par un Buter tout simplement MONSTRUEUX ! L'ailier a sorti son meilleur match en carrière en Playoffs en compilant 47 points, 9 rebonds, 8 passes décisives et 4 interceptions. Le patron de Miami a parfaitement assumé son rôle en montrant la voie aux siens.

Dès le première quart-temps, l'ancien des Chicago Bulls semblait partout sur le terrain. Moins brillant sur les trois dernières rencontres, il a ainsi annoncé la couleur avec 14 points dès les 12 premières minutes.

Grâce à lui, le Heat a tout de suite pris le contrôle du match. Et ses partenaires, à l'image de Kyle Lowry (18 points, 10 passes décisives) et Max Strus (13 points), ont pris confiance. Puis si Bam Adebayo (6 points) a été encore relativement discret, Butler a ensuite poursuivi son show.

Et il le fallait, car les Celtics, n'ont jamais rien lâché. Jayson Tatum (30 points) et Jaylen Brown (20 points) se sont bien battus en première période. Mais le second nommé a disparu après la pause (avec notamment deux lancer-francs décisifs ratés). Et malgré les apports de Derrick White (22 points) ou encore de Marcus Smart (14 points), Boston est tombé sur un os dans le money-time...

Car les hommes d'Ime Udoka sont parvenus à reprendre l'avantage (97-94) dans le 4ème quart-temps. Mais après un panier à longue distance de Lowry pour égaliser, Miami a inscrit 11 des 13 points suivants ! L'homme de cette fin de partie ? Butler bien sûr !

Avec 17 points sur cette période, il a été décisif. Et grâce à la 7ème meilleure performance de l'histoire dans les matches à élimination, il a ainsi sauvé le Heat. Héroïque, le natif de Houston va-t-il porter son équipe jusqu'aux Finales NBA face aux Golden State Warriors ?

Jimmy Butler with a HUGE and-1 😤 pic.twitter.com/txpByyvZzp — NBA TV (@NBATV) May 28, 2022

