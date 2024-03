Les résultats de la nuit, celle de Jimmy Butler

Hawks @ Nets : 102-114

Jazz @ Heat : 120-126

Trail Blazers @ Grizzlies : 107-100

Nuggets @ Lakers : 124-114

Rockets @ Suns : 118-109

- A l'approche des Playoffs, le Miami Heat devient souvent un "animal" différent. Notamment dans le sillage de Jimmy Butler. Parfois irrégulier en saison régulière, le leader floridien a l'habitude de hausser le ton quand les choses sérieuses commencent.

Auteur de 37 points (son record de la saison), l'ex-joueur des Chicago Bulls a montré la voie pour dominer le Utah Jazz (126-120). Avec 18 points dans le troisième quart-temps, Butler a formé un duo redoutable avec Bam Adebayo (23 points).

Grâce à Keyonte George (31 points) et Lauri Markkanen (25 points), le Jazz a bien résisté. Mais dans le money-time, le Heat, même sans Tyler Herro, a été plus sérieux pour valider un 8ème succès sur les 10 derniers matches.

- Une nuit historique pour LeBron James, mais une défaite pour les Los Angeles Lakers ! Alors que les Angelenos ont subi la loi des Denver Nuggets (114-124), le King a dépassé les 40 000 points en carrière en saison régulière.

Au début du second quart-temps, l'ailier californien est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à dépasser cette barre absolument dingue. Malgré ses 26 points, LBJ n'a pas été suffisant. Comme souvent, les Nuggets ont eu le contrôle face aux Lakers.

Dans le troisième quart-temps, le champion NBA en titre a accéléré grâce à Nikola Jokic (35 points, 10 rebonds, 7 passes décisives), Jamal Murray (24 points, 11 passes décisives) et aussi Michael Porter Jr (25 points à 10/10 aux tirs). Si les titulaires des Lakers ont été bons (au moins 17 points pour tous les titulaires), le banc n'a pas été à la hauteur avec 12 points cumulés...

The moment LeBron made HISTORY 👑👏 pic.twitter.com/9rC7VuClGs — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2024

Les Rockets font chuter les Suns, les Nets se relancent

- Mauvaise soirée pour les Phoenix Suns, battus par les Houston Rockets (109-118). Sur ce match, Kevin Durant (30 points) a été bien trop seul. Il faut dire que Bradley Beal, pour son retour, a été éjecté après une embrouille avec Jalen Green. Puis Jusuf Nurkic, pour un coup au visage, et Devin Booker, qui s'est tordu la cheville, ont quitté le parquet.

Dans le même temps, le 5 majeur des Texans a répondu présent. Avec 34 points, Green a été offensif. Alors que Fred VanVleet (24 points, 11 passes décisives) et Alperen Sengun (21 points, 10 rebonds) l'ont parfaitement épaulé.

Malgré l'apport de Royce O'Neal (20 points, 10 rebonds) en sortie de banc, KD n'a pas été suffisant pour porter Phoenix.

Devin Booker headed to locker room with apparent injury Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/3nG7wPLxha — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2024

- Les Brooklyn Nets se sont relancés dans la course au Play-in. Légèrement décrochée ces dernières semaines, la franchise a profité de deux matches face aux Atlanta Hawks pour recoller. Avec une victoire (114-102) la nuit dernière.

En leader, Mikal Bridges (38 points) a enfin montré un visage plus agressif. Et le 5 majeur des Nets dans son ensemble a été plus consistant, notamment dans le troisième quart-temps. En face, les Hawks, sans Trae Young, continuent de vivoter.

Saddiq Bey (23 points) et Dejounte Murray (20 points, 11 passes décisives) ont tenté, en vain, de rivaliser. Toujours 11ème à l'Est, Brooklyn revient à 2 victoires d'Atlanta, 10ème.

- Dans un duel entre cancres de la NBA, les Portland Trail Blazers ont dominé les Memphis Grizzlies (107-100) après prolongation. Sur ce match, Anfernee Simons (30 points) a fait la différence, avec 20 points après la pause.

Le jeune talent a été également soutenu par Jabari Walker (18 points, 12 rebonds) et Toumani Camara (15 points). Dans une série négative, les Grizzlies ont donc enchaîné une 5ème défaite consécutives, malgré les performances de Santi Aldama (21 points) et Vince Williams Jr (21 points).

