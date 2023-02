JJ Redick assure ne pas avoir manqué de respect à Larry Bird

JJ Redick est l'un des analystes les plus intéressants du game depuis sa retraite, avec un savant dosage entre analyses pointues et "hot takes". L'ancien shooteur d'élite est un peu dans l'oeil du cyclone ces derniers jours, après avoir affirmé dans un débat sur ESPN qu'il ne considérait pas Larry Bird comme étant l'un des cinq meilleurs shooteurs (à 3 pts, la nuance est importante) de tous les temps, mais aussi et surtout pour avoir déclaré que l'intensité et l'impact physique des matches dans les années 90 n'étaient pas infiniment supérieurs à ceux d'aujourd'hui.

Dominique Wilkins, entre autres, l'a taclé sur ce point, en lui intimant l'ordre de mieux regarder les matches, même si, de toute évidence, "il ne sait pas de quoi il parle". Redick a enfin réagi à ce remue-ménage autour de lui dans son podcast, The Old Man and the Three, en insistant sur le fait que ses propos ont été sortis de leur contexte - c'est vrai - sans pour autant les renier.

"Dominique Wilkins, Bob Cousy et Jerry West ont dit des choses. J'ai plus que du respect pour leur opinion, ce sont des légendes et je n'ai pas leur expérience. Ce qui me dérange c'est la manière dont les choses ont été présentées. J'ai dit, en réponse à Mad Dog, que Larry Bird n'était pas dans le top 5 des meilleurs shooteurs à 3 points. Et il ne l'est pas. Richard Jefferson a un meilleur pourcentage que lui alors qu'il n'était pas un shooteur. Larry Bird n'avait pas le volume, 1.9 tir à 3 points par match, pour ça. Par contre, c'est l'un des meilleurs shooteurs tout court et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il est dans mon top 10 et il n'est pas 10e. C'est un fait incontestable. Ce n'est pas parce que je ne le mets pas dans le top 5 des shooteurs que je lui manque de respect. Quant à l'aspect physique, que les anciens aiment mettre en avant, voilà quel était mon argument : en dehors des fautes violentes et des bagarres, je ne trouve pas que l'impact physique des matches soit très différent dans la NBA d'aujourd'hui. On en a tellement parlé que les gens prennent ça pour une vérité absolue. N'importe qui peut regarder un match entier des années 90. Pas des highlights de grosses fautes ou de MJ qui se fait découper par les Pistons. Un match entier. J'ai regardé la vidéo de Dominique. La question qu'on lui a posée tournait autour du manque de respect dont j'aurais fait preuve entre Larry. Mais à quel moment je lui ai manqué de respect ? Il n'y a plus de bagarres, moins de fautes violentes, OK. Mais l'idée que je manquerais de respect aux anciens joueurs juste parce que je remets en question la manière dont les médias racontent cette époque... Pour moi, tous les grands joueurs de chaque époque seraient forts à n'importe quelle époque. Mais quand j'entends que les joueurs d'aujourd'hui ne pourraient pas jouer dans les années 80 ou 90, je suis obligé de répondre. C'est de la merde en boîte".

L'explication détaillée de l'ancien joueur du Magic, des Clippers ou des Sixers se trouve ci-dessous.