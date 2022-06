Quand on a une carrière aussi longue que celle de Grant Hill, on a forcément toujours des histoires à raconter. Et elles ne sont pas toutes très raffinées. Lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, Hill n'a pas manqué l'opportunité d'en raconter une assez salée sur son hôte, datant de l'époque où ils étaient coéquipiers au Orlando Magic, entre 2006 et 2007.

Disons que les coéquipiers de Redick n'étaient que très peu amusés par ses retards fréquents à l'entraînement et ont un jour décidé de le sanctionner en même temps que de le bizuter. Dans ce registre, Hedo Türkoglu était déterminé à aller un peu plus loin que la plupart de ses camarades.

"Je crois qu'il s'est pointé alors que l'entraînement était terminé. Les vétérans de l'équipe l'ont emmené dans le vestiaire et l'ont mis sur un fauteuil tournant. Ils ont commencé à lui parler et à lui dire qu'il ne pouvait pas faire ça, etc... Puis ils l'ont attaché sur la chaise avec du scotch et ils l'ont mis sous la douche ! Hedo Türkoglu a commencé à dire : 'Venez, on lui pisse dessus'. J'ai dit : 'Non, non, non, non !' Ils l'ont quand même poussé jusque sur le terrain sur son fauteuil, l'ont attaché au poteau sous le panier et l'ont laissé là. J'étais là à essayer de leur faire comprendre que JJ était mon gars, mais je devais quand même laisser passer un peu de bizutage. Sans les laisser lui pisser dessus quand même pour autant (rires)".

On parle des écoles d'ingénieur françaises, mais un vestiaire NBA, ça peut vite partir en vrille niveau bizutage ou sanctions contre les plus jeunes éléments. Visiblement, les choses se sont mieux passées ensuite, puisque JJ Redick est devenu un cadre de l'équipe et a fait partie du groupe qui est allé en Finales NBA avec Orlando en 2009.

