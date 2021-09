JJ Redick prend sa retraite, une gâchette de moins en NBA

JJ Redick ne foulera pas les parquets NBA la saison prochaine. Le vétéran a annoncé sa retraite cet après-midi dans son podcast "The Old Man and the Three".

L'arrière de 37 ans restait sans club. Il a été aperçu pour la dernière fois aux Dallas Mavericks, où il avait été transféré par les New Orleans Pelicans. C'est donc la fin d'une longue carrière pour le joueur formé à Duke et débarqué chez les pros en 2006. Jusqu'en 2019, il n'avait même jamais manqué les playoffs !

Sniper réputé, JJ Redick a joué 940 matches de saison régulière pour 12,8 points par match. Avec un joli 41% de réussite derrière l'arc à trois-points. Ses plus belles années sont évidemment celles aux Los Angeles Clippers, quand il était l'un des cadres de cette équipe ténor de la Conférence Ouest mais finalement jamais sacrée. Le joueur termine d'ailleurs sa carrière sans trophée. Mais il restera l'un des tireurs les plus marquants de tous les temps en raison de son adresse et de sa vitesse d'exécution.

Redick avait déjà entamé sa reconversion en animant un podcast depuis plusieurs saisons.