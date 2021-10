Le superbe hommage des Chicago Bulls à Joakim Noah

Joakim Noah représentait tellement les Chicago Bulls. Peut-être encore plus que Derrick Rose, bien que superstar de l’équipe et natif de la Windy City. Parce que les supporters pouvaient s’identifier à ce joueur combatif, constamment à fond, émotif… le pivot français incarnait parfaitement les valeurs de cette ville de cols bleus. Tout en s’engageant auprès de la communauté par ailleurs.

Il a été et il est toujours adulé par le public du United Center. La preuve avec la superbe ovation qui lui a été réservée hier soir, alors qu’il était présenté à la salle.

The Bulls and Knicks honor Joakim Noah at the United Center 🙌 pic.twitter.com/rG3l2ldVhI — NBA TV (@NBATV) October 29, 2021

Son ami et ancien coéquipier Derrick Rose a aussi reçu de l’amour de la part des fans. Ils l’ont acclamé avec des MVP à son entrée sur le terrain.

D-Rose gets a warm welcome in Chicago ❤️ pic.twitter.com/2x2Ai0flym — NBA TV (@NBATV) October 29, 2021

Mais le vrai héros de la soirée, c’était donc Joakim Noah. L’intérieur, All-Star et DPOY avec les Bulls, a été nommé ambassadeur de l’organisation. Il collaborera donc avec la franchise sur divers projets. Les taureaux lui avaient prévu une vidéo très sympathique pour marquer le coup.

« Quand je jouais à Chicago, je ne sentais pas mes jambes par moment. Tellement l’ambiance était bouillante », confie le retraité des parquets. « « Je suis vraiment reconnaissant d’être honoré à la fois par l’équipe et la ville que j’ai toujours aimée et respectée. Encore plus de pouvoir célébrer ce soir avec ma famille, mes amis, les anciens joueurs et entraîneurs, et surtout, les fans des Bulls qui m’ont transmis de l’énergie tout au long de mes années au United Center. Cela signifie tellement pour moi. »

Joakim Noah a joué pour Chicago entre 2007 et 2016 en y compilant 9,3 points et 9,4 rebonds en 572 matches.