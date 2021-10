« La blessure de Derrick Rose, je me suis senti comme le 11 septembre »

Derrick Rose et Joakim Noah formaient un duo fantastique aux Chicago Bulls. Le premier, spectaculaire sur le terrain et très discret en dehors, complétait parfaitement le second, un intérieur dur au mal et besogneux très énergique. Deux All-Stars. Deux frères. Alors, forcément, quand l’un souffre, l’autre va mal aussi. « Jooks » s’est senti déchiré quand son camarade s’est brisé le genou lors des playoffs 2012.

« Je me souviens de l’odeur, je me souviens d’avec qui j’étais, je me souviens de tout du moment où j’ai appris que Derrick s’était fait les croisés. J’ai eu le même ressenti que lorsqu’un avion a percuté la tour du Wall Trade Center en 2001. Les gens vont dire que je suis fou. Mais c’est ce que j’ai ressenti », confie le Français.

La comparaison est sans doute maladroite vu les ampleurs différentes – des milliers de mort contre une blessure – mais elle met en lumière la douleur qui a traversé Joakim Noah sur le moment. Les Bulls rêvaient de titre. Ils n’auront finalement pas fait mieux qu’une finale de Conférence en 2011. Mais quelle équipe.