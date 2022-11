Les Nets chercheraient à trader Joe Harris, qui veut un shooteur ?

Les Brooklyn Nets vont commencer les ajustements. L'équipe tourne mieux autour de Kevin Durant depuis le licenciement de Steve Nash et la suspension de Kyrie Irving. Les playoffs sont évidemment encore à la portée de la franchise new-yorkaise. Mais elle compte bien faire des ajustements. Selon Ric Bucher, Joe Harris serait l'un des joueurs susceptibles d'être échangés.

The Brooklyn Nets are looking to move Joe Harris, per @RicBucher pic.twitter.com/bixzjM2iTa

— NBACentral (@TheNBACentral) November 13, 2022