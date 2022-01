Joe Ingles, la crainte d’une blessure grave qui plombe la saison du Jazz

Soirée bien sombre pour le Utah Jazz, qui a perdu son vétéran Joe Ingles sur blessure en plus de concéder une cinquième défaite consécutive.

Les temps sont rudes à Salt Lake City. Le Utah Jazz vit une sale période. Avec des défaites qui s’enchaînent, des absences qui se prolongent et désormais la crainte d’avoir perdu Joe Ingles pour la suite de la saison. L’Australien s’est fait au genou lors du revers contre les Minnesota Timberwolves la nuit dernière (106-126). Une blessure sans contact – très souvent mauvais signe – au cours du deuxième quart-temps.

Les médecins l’ont examiné dans le vestiaire alors que le vétéran ne pouvait pas mettre de poids sur sa jambe. Et ils craignent une blessure sérieuse. Comme une déchirure des ligaments croisés par exemple. Le joueur va passer une IRM ce lundi pour déterminer la gravité du pépin et, du même coup, une éventuelle durée d’indisponibilité. Mais il est donc fort possible qu’il rate plusieurs mois.

Un vrai coup dur, parce que Joe Ingles est l’un des membres emblématiques de la rotation du Jazz. L’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue ces dernières années (deuxième du vote derrière son coéquipier Jordan Clarkson la saison passée). Ses statistiques en baisse – 7,4 points et 3,5 passes – ne témoignent pas complètement de son impact sur cette équipe.

Utah joue aussi sans ses deux All-Stars Rudy Gobert (mollet) et Donovan Mitchell (concussion). La formation de Salt Lake City reste ainsi sur 5 défaites de suite. La voilà désormais quatrième à l’Ouest et sous la menace des Denver Nuggets et des Dallas Mavericks, ses deux premiers poursuivants.

Rudy Gobert mal-aimé ? Joe Ingles le défend comme il se doit