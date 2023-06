Joe Mazzulla aurait perdu son groupe en voulant jouer… trop offensif

Les Boston Celtics semblaient aller mieux avant leur défaite dans le game 7 contre Miami en finale de la Conférence Est. Avant ça, quelque chose clochait clairement dans le groupe et il semblait même que ce soit, déjà, la fin de l'aventure pour Joe Mazzulla une fois les siens menés 3 à 0. Boston a perdu en 7 matches et, depuis, Brad Stevens a confirmé que Mazzulla serait à nouveau le head coach de l'équipe la saison prochaine. Il va de soi que ça ne conviendra pas à tout le monde. Dans un long article de The Athletic, on apprend que des dissensions existent entre Mazzulla et son groupe depuis plusieurs semaines, et qu'elles ont mené à impasse.

Leur cause ? Une différence fondamentale de points de vue sur l'endroit où mettre l'accent en termes de style de jeu. Pour plusieurs cadres des C's, notamment Jaylen Brown et Jayson Tatum, Mazzulla a totalement délaissé la chose défensive. Or, c'est en s'appuyant sur cet ADN que Boston était allé en Finales NBA la saison dernière. La priorité de l'ancien assistant d'Ime Udoka était l'attaque et le fait que les joueurs n'aient fréquemment pas de consignes et assignations défensives, particulièrement en playoffs, en a dérouté plus d'un.

Le plus contrarié de tous aurait été Jaylen Brown, qui serait allé jusqu'à interrompre un rassemblement lors d'un temps mort pour scander "One, two, three, defense" et court-circuiter ce qu'était en train de proposer Joe Mazzulla. Jayson Tatum et Marcus Smart, s'ils n'ont eux non plus pas tiré sur l'incendie, ont reconnu que l'approche les avait parfois contrariés. Les cadres de l'équipe attendent par ailleurs toujours qu'on leur explique pourquoi Grant Williams a moins joué que la saison dernière et ont identifié une coïncidence entre son retour dans la rotation et leur retour en forme...

Si tout le monde repart pour un tour l'an prochain, il faudra surveiller la capacité de tout ce petit monde à rebondir après la déception de cette finale de conférence.