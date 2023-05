Joe Mazzulla devrait rester le coach des Celtics la saison prochaine

Malgré les critiques sur son inexpérience et ses difficultés à utiliser ses temps morts, Joe Mazzulla devrait rester le head coach des Boston Celtics la saison prochaine. D'après Shams Charania de The Athletic, le front office des C's aimerait donner au plus jeune technicien de la ligue la possibilité de constituer son propre staff. Il avait en effet hérité de celui d'Ime Udoka, débarqué pour les raisons que l'on sait, et faisait partie de celui-là avant l'affaire.

Le projet aurait probablement été différent si la série contre Miami s'était achevée sur un sweep ou une défaite sans réaction, mais les trois ans de contrat signé par Joe Mazzulla lors de sa prise de fonction et les 14 millions de dollars qui lui sont garantis devraient également lui offrir un sursis.

Avec la valse des coaches qui s'opère depuis la fin de la saison régulière, on imagine que certains en quête d'opportunités seraient ravis de voir le poste se libérer à Boston. Pour le moment, il n'en sera rien.

