Joel Ayayi va découvrir le Final Four du Tournoi NCAA. Gonzaga et son top prospect Jalen Suggs ont disposé de USC.

Gonzaga est toujours invaincu et a franchi une nouvelle marche vers le titre tant attendu par la fac. Lors de l'Elite Eight du Tournoi NCAA, Joel Ayayi et les Bulldogs ont écarté de leur chemin les USC Trojans (85-66) pour accéder au Final Four. La tête de série numéro un et son Français, auteur de 9 points, 6 rebonds, 3 passes et 1 contre en 29 minutes, se sont promenés face aux Californiens du top prospect NBA Evan Mobley (17 points), attendu dans le top 5 de la Draft 2021.

Deux joueurs ont marqué les esprits à Gonzaga :

- Jalen Suggs, fréquemment mis dans le top 3 des experts pour la Draft 2021, n'est pas passé loin d'un triple-double avec 18 points, 10 rebonds et 8 passes. Suggs a été le chef d'orchestre des Zags et sa cote risque de continuer à grimper dans les semaines qui viennent jusqu'à la cérémonie du 29 juillet.

- Drew Timme, l'homme à la moustache, auteur de 23 points (10/19), 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

Depuis 1985, date à laquelle la NCAA a étendu à 64 équipes le nombre de qualifiés pour le Tournoi, c'est seulement la troisième fois qu'une équipe atteint le Final Four en étant invaincue depuis le début de la saison. Pour tenter d'atteindre la finale comme en 2017, Gonzaga et Joel Ayayi devront se défaire de UCLA, la grosse surprise de cette March Mardness, qui a éliminé Michigan (#1). L'autre affiche opposera Baylor à Houston.

