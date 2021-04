Joel Ayayi et Yves Pons se présentent à la draft, bientôt deux Français de plus en NBA ?

Les jeunes prospects Joel Ayayi et Yves Pons, qui évoluaient en NCAA depuis plusieurs saisons, ont décidé de tenter leur chance de rejoindre la NBA.

C’est une page qui se tourne pour Joel Ayayi et Yves Pons. Tous les deux auteurs d’un cursus universitaire aux Etats-Unis, où ils évoluaient en NCAA, ils ont décidé de tenter de rejoindre l’échelon supérieur en annonçant leur inscription à la prochaine draft NBA. Les deux Français tâcheront de convaincre les franchises de leur offrir une place dans leur effectif lors des prochains workouts et entretiens qui auront d’ici quelques semaines.

Pour Ayayi, il est temps de capitaliser après avoir été un membre important du parcours historique de Gonzaga. La fac de Spokane est passée tout près de boucler la saison la plus folle de tous les temps. Invaincue jusqu’à la grande finale de la March Madness, elle s’est inclinée contre Baylor. Mais même sans titre, le natif de Bordeaux a montré de belles choses tout au long de l’année.

Auteur du premier triple-double de l’Histoire des Zags, l’arrière de 21 ans (1,96 m) est considéré comme un joueur complet. Il tournait à 12 points, 7 rebonds et presque 3 passes de moyenne dans son rôle de couteau suisse au côté de Jalen Suggs (potentiel top pick) et Drew Timme. Le Français est annoncé à la fin du premier tour ou au début du second.

Yves Pons, s’il est drafté, devra certainement attendre quelques picks de plus. Le phénomène athlétique passé par Syracuse évolue dans un registre complètement différent. Et c’est plutôt au milieu du second tour qu’il pourrait avoir une chance d’être appelé.