Joel Embiid a choisi Team USA pour les Jeux Olympiques !

Joel Embiid a choisi le clinquant et le prestige. Le pivot des Sixers a décliné la proposition de l'équipe de France et portera le maillot des Etats-Unis aux Jeux Olympiques à... Paris.

On ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. Joel Embiid n'a pas attendu l'ultimatum lancé par la FFBB pour faire connaître sa décision pour les Jeux Olympiques 2024. Le pivot camerounais, qui avait le choix entre la France, les Etats-Unis et son pays natal, a opté pour Team USA, d'après Ramona Shelburne d'ESPN. Le MVP 2023, qui a longtemps semblé mettre les Bleus en priorité, a petit à petit perdu en intérêt pour la candidature française et le travail effectué par Grant Hill à la tête de USA Basketball a porté ses fruits. La France est donc fixée et ne pourra pas compter sur celui qui avait été naturalisé l'année dernière pour conquérir une médaille devant son public.

Le projet de former un similis de Dream Team pour ces JO 2024 est en tout cas en très bonne voie pour Team USA. On rappelle qu'en plus de Joel Embiid, qui vient donc de donner son accord, les Américains peuvent déjà compter sur les présences de principe de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Devin Booker et Anthony Davis. Quel que soit le reste du roster que coachera Steve Kerr en France dans moins d'un an, le talent et l'expérience seront au rendez-vous. Ce n'est pas un excès de modestie que d'affirmer que la plupart des nations engagées viendront dans l'espoir de décrocher une médaille d'argent...

Il y a quelques jours encore, Joel Embiid avait indiqué que sa préférence irait au Cameroun si les Lions parvenaient à se qualifier via le TQO. Sa décision a été prise plus vite que prévue et, sauf blessure ou changement d'avis, on le verra enfiler la tunique étoilée au milieu de ce parterre de stars. Il semble difficile, en revanche, de lui promettre que le public français ne le chahutera pas en cas d'affrontement entre les Bleus et Team USA.

Comme consolation, la FFBB et le staff de l'équipe de France peuvent toujours se dire que Victor Wembanyama sera cette fois de la partie et que le choix d'Embiid leur ôte quelques maux de tête quant à la répartition des minutes entre Embiid, Gobert et le prodige français.

