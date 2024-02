Daryl Morey espère récupérer Joel Embiid pour les playoffs

Daryl Morey a abordé la trade deadline en gardant comme objectif de construire la meilleure équipe possible pour gagner le titre cette saison. Il reconnaît qu’il n’aurait pas adopté la même stratégie s’il ne restait pas ne serait-ce qu’une petite chance que sa superstar Joel Embiid fasse son retour sur les parquets d’ici le début des playoffs. Les Philadelphia Sixers ont notamment fait venir Buddy Hield, un joueur qui prend tout son sens au côté d’un pivot dominant comme le Camerounais.

Ça sous-entend donc que la franchise et ses dirigeants croient encore en la possibilité de récupérer le big man d’ici les prochains mois malgré sa blessure au genou et son opération du ménisque. Embiid est censé être réévalué d’ici quatre semaines mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il rejouera aussi tôt. Ça peut traîner pendant plusieurs mois avant qu’il soit apte à rependre la compétition.

« On a de l’espoir », note quand même Morey, le Président de la franchise. « Les retours sont plutôt bons. On essaye de faire la meilleure équipe possible pour cette saison. On espère que Joel va pouvoir revenir et être proche de son niveau MVP. Nous avons une vraie chance de gagner cette saison. »

Joel Embiid pointait à plus de 35 unités et 11 rebonds de moyenne avant de se blesser lorsque Jonathan Kuminga est retombé sur sa jambe.