Steve Kerr espère que Joel Embiid sera prêt pour les JO

Au quotidien, Steve Kerr assume son rôle d’entraîneur des Golden State Warriors. Mais il garde forcément dans un coin de sa tête le fait qu’il est aussi le sélectionneur de Team USA. Avec une mission importante à l’horizon pour la sélection américaine : reconquérir le monde lors des Jeux Olympiques de Paris l’été prochain. L’équipe à la bannière étoilée a gagné les quatre dernières éditions mais elle sort de deux défaites à la Coupe du Monde. Du coup, elle a prévu d’envoyer du lourd dans la capitale française. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant ou encore Joel Embiid font partie de la liste des potentiels appelés.

L’incertitude plane évidemment sur le pivot d’origine camerounaise, blessé au ménisque et contraint de se faire opérer. Les Sixers vont le réévaluer d’ici un mois mais il est possible que son absence soit prolongée. Auquel cas, une participation aux Jeux serait aussi remise en question.

« On croise les doigts pour qu’il soit disponible », soulignait Steve Kerr quelques heures avant la victoire des Warriors contre les Sixers. « C’est un joueur incroyable et on est content de l’avoir avec nous dans le programme. On ne peut pas faire grand-chose. Juste espérer qu’il soit en bonne santé. »

Les Américains sont légers dans la peinture et Joel Embiid est de très loin la meilleure option au poste de pivot. Le MVP en titre a longuement hésité et il a un temps été pressenti pour jouer avec l’équipe de France mais il a fini par choisir les Etats-Unis.