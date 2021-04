Joel Embiid, un pivot qui pourrait dominer à toutes les époques ?

Quand il est arrivé en NBA, Joel Embiid était parfois présenté comme un pivot grand, technique et puissant comme Hakeem Olajuwon. Mais avec un tir à trois-points en plus, pour respecter les codes de son époque. Un mix potentiellement monstrueux qui aurait très certainement poussé les Cleveland Cavaliers à le choisir en première position en 2014 s’il ne s’était pas blessé au pied quelques semaines avant la draft.

Si le Camerounais a mis du temps avant de débuter sa carrière – deux saisons blanches – il n’a pas déçu depuis. Il s’est effectivement affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Probablement le plus « dominant » individuellement à son poste (mais pas nécessairement le plus talentueux, Nikola Jokic a son mot à dire). Et même s’il n’est pas forcément le basketteur ultime, il fait bel et bien office de passerelle entre les pivots à l’ancienne comme « The Dream » et les intérieurs plus modernes.

« Il est tellement doué, c’est incroyable », confie Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors. « Quand vous le regardez jouer, ça vous rappelle presque les pivots glorieux des années 80 et 90, sauf qu’il a ajouté à son profil tous les atouts des joueurs modernes. Les tirs sur un pied, les fadeaways à la Dirk [Nowitzki], les eurosteps… Joel a bossé tout ça. Il est l’un des très rares joueurs de cette ligue qui aurait pu dominer dans les années 80 ou 90. »

Avec sa taille (2,16 mètres), ses muscles et son jeu de jambes, Joel Embiid n’aurait probablement pas été dépaysé dans vingt, trente ou même quarante ans en arrière. Son impact n’aurait peut-être pas été si différent. Sachant qu’il pointe déjà à 30 points et 11 rebonds de moyenne aujourd’hui.

Pas contre, on peut aussi penser que les équipes adverses seraient mieux en mesurer de le ralentir avec plus de pivots « lourds » à disposition. Après, Jojo reste un joueur dominant. Il peut prendre le dessus sur un grand en vitesse et en technique et sur un petit en puissance. C’est même le propre des basketteurs les plus forts de cette ligue : ils auraient pu briller à n’importe quelle époque. Ils se seraient adaptés, d’une manière ou d’une autre. C’est vrai que lui aurait peut-être eu moins besoin de changer son jeu.

