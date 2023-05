Joel Embiid, la chute statistique qui fait tâche en playoffs

Après avoir fini deuxième du vote pour le MVP en 2021 et 2022, Joel Embiid a enfin été couronné en 2023. Le premier joueur des Philadelphia Sixers récompensé depuis Allen Iverson en 2001. Le Camerounais, sa franchise et leurs supporters espéraient que ce trophée provoquerait le même effet qu’il y a vingt ans, quand A.I. et sa bande se sont hissés jusqu’en finales NBA. Raté. L’équipe de Pennsylvanie est encore sortie au second tour des playoffs. Une fâcheuse habitude.

Embiid a sa part de responsabilités. Il n’a pas réussi à peser sur cette série, à l’image de ses 15 points à 5 sur 18 aux tirs et 4 ballons perdus lors du Game 7 largement perdu (88-112) contre les Boston Celtics. Jayson Tatum a pris le match en main dans le troisième quart-temps et la superstar de Philly n’a pas su lui répondre. Elle termine les playoffs avec 23,7 points de moyenne contre 33,1 en saison régulière. Cette différence de -9,4 points est la pire de l’Histoire pour un MVP. Le géant est d’ailleurs le seul lauréat de la plus haute récompense individuelle à n’avoir jamais passé le second tour des playoffs (du moins jusqu’à présent).

Malgré l’échec, Doc Rivers veut continuer aux Sixers

Oui, Joel Embiid souffrait d’une blessure au genou. Comme souvent, là encore. Il arrive rarement à 100% à ce moment-là de la saison. Mais est-ce que ça peut suffire comme excuse ? Les Sixers ont eu des coaches différents, des dirigeants différents, des joueurs de devoir différents et des stars différentes. Jimmy Butler, Ben Simmons, James Harden. Les deux constantes ? Embiid et les sorties au second round.

Le pivot n’a jamais dominé une campagne de playoffs comme il a pu le faire en saison régulière. Il tournait à 19,8 points et 42% aux tirs lors de l’élimination contre le Miami Heat l’an passé. 17,6 points à 37% quand les Toronto Raptors, futurs champions, l’ont emporté de justesse lors du Game 7 en 2019. C’est quand même très ironique en y repensant : certains n’ont pas voulu donner un troisième MVP de suite à Nikola Jokic sous prétexte que son palmarès en playoffs restait vierge. Du coup, que dire de celui de Joel Embiid ?