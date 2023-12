Joel Embiid “protégé” par les arbitres ?

Joel Embiid a enclenché le mode domination dans ce début de saison et enchaine les cartons au scoring. Son dernier en date, cette nuit contre Minnesota, a marqué les esprits. Face à la meilleure équipe de l'Ouest, le Camerounais a posé 51 points, ravageant la pourtant solide défense des Wolves. Malgré ça, la manière dont Embiid est parvenu à ce total n'a pas ravi tout le monde.

A commencer par Chris Finch, le coach de Minnesota. On a pu entendre ce dernier demander de vive voix aux arbitres, à plusieurs reprises, "d'arrêter de le protéger". Finch considère que le MVP en titre est allé un peu trop souvent sur la ligne des lancers et que c'est ce qui a fait la différence.

"Shooter à 17/18 sur la ligne avec un joueur, c'est une attaque plutôt efficace. Et ils ont shooté à 53% tout court", a expliqué le coach des Wolves.

Ce n'est pas la première fois que des coaches ou des joueurs considèrent que Joel Embiid obtient un peu trop de coups de sifflet, du moins en saison régulière. Le pivot de Philadelphie ne s'en soucie guère et continue de porter son équipe avec l'aide de Tyrese Maxey pour viser la plus haute place possible à l'Est, en tournant à 35.1 points, 11.8 rebonds et 5.9 passes de moyenne.