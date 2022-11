La performance incroyable de Joel Embiid résumée en chiffres

Monstrueux. Historique. Exceptionnel. Surréaliste. Les adjectifs et superlatifs manquent pour décrire la performance de Joel Embiid contre le Utah Jazz la nuit dernière. Le pivot des Philadelphia Sixers a mené les siens vers la victoire en claquant le meilleur match de sa carrière. Vu que les mots manquent, peut-être que quelques chiffres donneront une idée de la qualité de sa prestation. Il a donc compilé 59 points, 19 sur 28 aux tirs, 20 sur 24 aux lancers-francs, 11 rebonds, 8 passes et 7 blocks.

Premier joueur de l’Histoire avec plus de 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 blocks sur un match.

59 points, son nouveau record en carrière.

La cinquième meilleure performance de l’Histoire pour un joueur de Philadelphie. Les trois premières sont évidemment l’œuvre de Wilt Chamberlain. Puis vient ensuite Allen Iverson.

Il est le premier joueur à claquer 55 points ou plus en ne marquant pas plus d'un panier à trois-points depuis LaMarcus Aldridge en… janvier 2019.

59 des 107 points de son équipe. Dingue pour un match aussi « défensif. »

26 des 27 points de son équipe dans les 12 dernières minutes. Irréel.

Un différentiel de +25 alors que les Sixers n’ont gagné que de 7 longueurs et que les deux équipes étaient encore à égalité à l’entame du quatrième quart-temps.

Il avait déjà planté 42 points contre Atlanta la veille. Soit 101 points en back-to-back. Il est seulement le troisième joueur depuis 1988 à marquer autant sur deux soirs consécutifs.

Il a marqué plus de points sur ce match (59 donc) que Ben Simmons depuis le début de la saison (47). Oui, la statistique est bête, méchante et inutile.

Doc Rivers avoue n’avoir « jamais vu un joueur autant dominer en prenant en compte l’attaque et la défense. » On a vu du très grand Joel Embiid. Et s’il continue comme ça, Philly va vite remonter au classement.