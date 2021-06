Le trashtalk génial de John Collins envers Joel Embiid

John Collins et Joel Embiid ont échangé un peu plus que des mots durant cette série entre les Atlanta Hawks et les Philadelphia Sixers. Les deux joueurs se sont embrouillés lors du Game 6. Ils se sont aussi dunké dessus.

Mais au bout du compte, c'est John Collins qui a eu le dernier mot. Avec ses 14 points et 16 rebonds, il a contribué à la qualification des Hawks au tour suivi. Le plus beau moment de la soirée reste sa conférence de presse où il portait... un t-shirt avec une photo de son poster bien méchant sur Embiid.

C'est ça, le trashtalk que l'on aime.