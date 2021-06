John Stockton est anti-vaccins et pense qu’ils vont priver le monde d’un nouveau Curry

John Stockton, l'ancien meneur du Jazz et de la Dream Team, est apparu dans un documentaire anti-vaccins et borderline complotiste.

Ne pas être un grand fan des vaccins et douter de la pleine efficacité de certains d'entre eux, pourquoi pas. Participer à un documentaire anti-vaccins à tendance complotiste et pas très éloigné du mouvement QAnon, c'est autre chose. Malheureusement, John Stockton, légende du Utah Jazz et de la NBA, a apporté son témoignage à une production qui remet en cause la politique de vaccination et la lutte générale contre le Covid-19.

"Ce n'est pas un virus qui nous prive de toutes ces opportunités. Ce sont les gars qui prennent les décisions et qui nous disent : 'Nous avons trop peur, donc on ferme tout. Restez assis chez vous et soyez prudents'. Le fait que mes enfants et mes petits-enfants entendent ces choses-là et les acceptent comme des vérités alors que je sais de par mes recherches approfondies qu'elles ne le sont pas est très frustrant".

John Stockton est même allé jusqu'à dire que les restrictions de liberté qui ont eu lieu pendant la pandémie vont peut être priver le monde d'un nouveau Stephen Curry... A aucun moment l'ancien partenaire de Karl Malone au Jazz ne parle des éventuels bienfaits et des vies potentiellement sauvées par la vaccination ou les mesures sanitaires.

C'est décevant, évidemment, de voir des joueurs que l'on a aimé se rapprocher du côté complotiste de la Force. Il se disait depuis quelques années que Stockton n'était pas beaucoup moins réac que son camarade le Mailman, mais on n'en avait pas la preuve formelle.

John Stockton in an extremely anti-vax documentary trailer? Clippers in 6.

