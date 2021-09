« John Wall avec Joel Embiid, c’est mieux que Ben Simmons à Philly »

Les Philadelphia Sixers et les Houston Rockets sont chacun dans l’impasse. Les premiers veulent transférer Ben Simmons mais ils n’ont pas l’air de trouver le joueur All-Star qu’ils réclameraient en échange. Les seconds ont pour mission de libérer John Wall mais personne n’en veut à cause des 91 millions restants sur son contrat.

Alors, les malheureux peuvent-ils se dépanner mutuellement ? Ce n’est pas tout à fait ce que propose Kendrick Perkins mais il arrive à imaginer Wall sous la tunique des Sixers.

Could John Wall be a good fit in Philadelphia?

@KendrickPerkins tells @hoopscritic and @SamMitchellNBA he’d fit right in with Joel Embiid #HereTheyCome pic.twitter.com/NPop1IhU1T

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) September 18, 2021